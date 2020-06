Brasserie De Stenen Molen opent zomerterras met containers: “Klanten in hun eigen bubbel in container” Antoon Verbeeck

12 juni 2020

22u47 0 Putte Bij Brasserie De Stenen Molen in Putte werken ze niet met bubbels maar met containers. Op de parking van de zaak langs de Zoetewei staan containers waarin je iets kan eten en veilig bent afgeschermd van de andere klanten.

De palmbomen en zomerse decoratie zorgen voor de vakantiesfeer. “Met de komst van de containers gaan we creatief om met de maatregelen die nu van kracht zijn. Klanten zitten in hun eigen bubbel in hun eigen container”, vertelt Joachim Bosmans, freelance manager van De Stenen Molen. “Ik heb zelf een bedrijf in barcontainers, die ik voornamelijk verhuur aan bekende drankenmerken tijdens het festivalseizoen. Aangezien het een zomer zonder festivals wordt, had ik dus nog wel wat containers staan. Zo krijgen ze toch nog een nieuwe functie.” De zomerbar-brasserie stelt in totaal negen containers ter beschikking, de ene al groter dan de andere. “Stuk voor stuk zijn ze gezellig ingekleed. Nu de mensen deze zomer dichter bij huis op vakantie moeten gaan, willen we echt dat vakantiegevoel naar ons terras halen. Voor coronatijden was er op het terras plaats voorzien voor 60 klanten. Dat aantal is nu verdubbeld. Iedereen is welkom, zowel om iets te komen drinken als te eten.” De containers doen vanaf deze zaterdag dienst.