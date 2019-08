Brasserie ‘De Stenen Molen’ gesloten na keukenbrand TVDZM

19 augustus 2019

De uitbaters van brasserie De Stenen Molen langs de Lierbaan in Putte hebben hun zaak tijdelijk moeten sluiten. Dit nadat er afgelopen zondag brand was uitgebroken in de keuken van hun brasserie. De brand werd pas ’s ochtends opgemerkt en was vanzelf gestikt door een gebrek aan zuurstof. Alleen liet de brand wel heel wat schade achter in de keuken. Zo brandde onder meer de dampkamp uit en liep ook het fornuis heel wat schade op. Koken lukt momenteel niet en in de zaal is er geen bediening mogelijk. Dit omwille van de rook- en roetschade. “Hierdoor zijn we genoodzaakt om voor onbepaalde tijd te sluiten”, luidt het nu bij de Putse brasserie. Wanneer er opnieuw geopend kan worden, is nog niet bekend. Volgens de eerste vaststellingen zou het om een accidentele brand gaan. Vermoedelijk na een kortsluiting in een TL-lamp. Er vielen geen gewonden.