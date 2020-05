Brand bij opticien blijkt rookalarm Tim Van Der Zeypen

21 mei 2020

20u00 1

In Putte moest de brandweer uitrukken naar een opticien langs de Mechelbaan. Er was melding gemaakt van een brand en ook sprake van rookontwikkelling. Bij aankomst van de brandweer bleek het uiteindelijk niet om een brand te gaan, maar wel om een inbraakalarm. Dit alarm had de winkel vol rook gezet. De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) contacteerde de zaakvoerder. Er zal ook worden onderzocht hoe het kwam dat het rookalarm in werking trad.