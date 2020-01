Boeken van gesloten Beerzelse bib worden verkocht Antoon Verbeeck

23 januari 2020

12u11 0 Putte Begin februari worden de boeken van de Begin februari worden de boeken van de gesloten bibliotheek van Beerzel verkocht. Het gaat om zo’n 11.000 stuks. De verkoop vindt plaats in het voormalige bibliotheekgebouw in de Diepestraat op 7, 8 en 9 februari. De kinderboeken worden geschonken aan de twee Beerzelse scholen; de peuterboeken zijn voor de onthaalouders van de gemeente Putte.

“Op vrijdagavond 7 februari is de verkoop voorbehouden voor leden van de bibliotheek. Aan iedereen met een lidkaart van onze bibliotheek geven we de kans om boeken aan te schaffen. Zo hebben zij de eerste keuze”, aldus schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester). Op zaterdag 8 en zondag 9 februari is iedereen welkom van 10 tot 16 uur. De boeken worden verkocht per centimeter: op 7 en 8 februari betaal je één euro per begonnen centimeter, op 9 februari een halve euro per begonnen centimeter. Wie graag vooraf eens kijkt welke boeken er beschikbaar zijn, kan via de website van de bib kiezen voor het filiaal ‘Beerzel’ en dan een zoekopdracht invoeren in de catalogus. “We hebben gemerkt dat al heel wat van de gebruikers van het gesloten filiaal in Beerzel de weg naar de bib aan het Gemeenteplein gevonden hebben. Zeker op woensdag en zaterdag is het er opmerkelijk drukker”, besluit burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).