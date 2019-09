Blinde zanger Rudolf Stevens heeft nieuwe single uit: “Muziek is mijn passie” Antoon Verbeeck

24 september 2019

De Putse zanger Rudolf Stevens (58 jaar) heeft met ‘Hier ben ik weer’ een nieuw nummer uit. Stevens, het alias van Rudolf Van Den Broeck, scoorde zo’n dertig jaar geleden een hit met ‘Back to Mexico’ en bracht vorig jaar een nieuw album uit. “Met ‘Hier ben ik weer’ wil ik aan de mensen laten weten dat ik nog steeds met muziek bezig ben en dat het mijn passie is. Het is een swingende countrysong, geschreven door het trio Michel Charmant, Henri Spider en Eddy Govert.” Eind dit jaar volgt er nog een nieuwe single van Stevens, die sinds zijn 23ste volledig blind is. “Het doel is om wat meer op de planken te staan, want dat is het liefste wat ik doe. Als jonge gast werd ik op het podium geroepen door Mieke en toen kreeg ik de microbe te pakken. De appreciatie die je krijgt van het publiek is het mooiste dat er is. Ik mag misschien dan wel blind zijn, toch voel ik de energie in de zaal. ‘Ik ben een molleke, dus laat me maar eens horen met hoeveel jullie zijn’; met die zin krijg ik de ambiance er meteen in”, lacht Stevens. ‘Hier ben ik weer’ vind je online via onder andere Spotify en iTunes. Voor meer informatie over Rudolf Stevens surf je naar zijn Facebookpagina of mail je naar rudolfstevens@telenet.be.