Blauwe beer Warme William biedt Putse leerlingen een luisterend oor Antoon Verbeeck

15 februari 2020

In de Vrije Basisschool van Putte ging op vrijdag het project ‘Warme William’ van start. De blauwe beer is het uithangbord van de ‘Warme Gemeente’-campagne, dat als doel heeft om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te bevorderen. Op de ‘Warme William’ bank kunnen kinderen vertellen wat er scheelt en vinden ze bij William een luisterend oor. “Door het organiseren van een Flash Mob op de speelplaats willen we de kinderen onmiddellijk meekrijgen in het verhaal van Warme William. De Warme William-bank zal een tweetal weken in deze basisschool staan en gedurende die periode start men elke schooldag met het liedje en het daarbij horende dansje. Nadien verhuist de bank naar een volgende school en wordt de bank en het project op dezelfde manier aan de kinderen voorgesteld. Rond 10 juni stopt het on tour project”, klinkt het bij het lokaal bestuur.