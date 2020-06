Bibliotheek van Putte houdt zomeruitverkoop Antoon Verbeeck

23 juni 2020

08u15 0 Putte Net zoals de voorbije jaren verkoopt de bibliotheek van Putte tijdens de zomermaanden een groot aantal boeken. Het gaat zowel om afgevoerde bibliotheekboeken in goede staat als om boeken die de bibliotheek gekregen heeft, maar niet bruikbaar zijn omdat ze al in de collectie zitten.

“We starten met de verkoop op woensdag 1 juli en eindigen op de laatste vakantiedag 31 augustus. De eerste twee weken worden de boeken verkocht voor twee euro per stuk. Maar wie even kan wachten kan mooie koopjes doen: vanaf 15 juli zakt de prijs naar één euro, vanaf 3 augustus naar een halve euro en vanaf 17 augustus naar twintig eurocent. De laatste dag van de zomerverkoop worden alle boeken verkocht aan 10 cent per stuk,” zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). De boeken zijn te vinden in het zaaltje van de bib op de benedenverdieping. Het is toegankelijk tijdens de openingstijden van het leescafé en de bib. “Ook bij de boekenverkoop houden we rekening met de geldende coronamaatregelen. Zo mogen er in de zaal waar de boekenverkoop plaats vindt, niet meer dan zes bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Dit aantal zal bepaald worden volgens de geldende regels van het moment en kan dus gewijzigd worden. Onze bib is wekelijks voldoende uren geopend om iedereen te verwelkomen”, besluit schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester).