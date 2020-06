Bib van Putte komt met leesactie voor kinderen en jongeren Antoon Verbeeck

26 juni 2020

11u01 0 Putte Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar worden door de bibliotheek van Putte uitgedaagd om deze zomer aan het lezen te gaan. In de bib kan je een reispas afhalen met zes bestemmingen, die elk voor een leesgenre.

“Voor elk gelezen boek, zes in totaal, krijgen ze een stempel in hun reispaspoort. Aan het einde van de zomer worden alle reispassen verzameld in de bibliotheek en opgestuurd naar Iedereen Leest. Daar doen ze een grote loting en voorzien een mooie prijzenpot,” weet schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester), die de eerste reispas overhandigde aan haar collega uit de kindergemeenteraad. “Als kinderschepen van cultuur vind ik dit een uitstekende actie. Tijdens de vakantie ga ik zeker enkele leuke boeken en strips lezen. Ik hoop dat er heel veel kinderen en jongeren dit ook gaan doen,” vertelt kinderschepen Jana Maes. Reispassen kunnen gratis in de bib afgehaald worden vanaf 1 juli en weer ingeleverd worden tot 31 augustus.