Bib in Putte leende al 750 boekenpakketten uit Antoon Verbeeck

04 mei 2020

11u45 0 Putte De Putse bibliotheek heeft sinds de invoering van het alternatief afhaalsysteem 750 boekenpakketten klaargemaakt.

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, kunnen leden van de Putse bib online een keuze maken uit de volledige collectie, waarna ze hun gevraagde boeken, dvd’s en tijdschriften bij de bib kunnen afhalen. “Sinds 16 maart zijn er ruim 750 boekenpakketten klaargemaakt. Bovendien gaat de belangstelling in stijgende lijn. Waar er de eerste week 63 pakketten werden voorbereid, is dat aantal de voorbije week gestegen tot 148 stuks”, weet burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).

Zolang de veiligheidsregels rond corona in de bibliotheken van kracht zijn, blijft de afhaalservice gegarandeerd. “Wie boeken wil bestellen, kan dat doen via de website van onze bibliotheek of per telefoon. De bibliotheekmedewerkers leggen dan de gewenste boeken klaar. Bovendien krijgt elk pakket een kaartje met een positieve boodschap voor de lener”, verduidelijkt schepen Inge De Bie (Lijst Burgemeester).