Bestuurster (26) gewond na tuimeling in gracht Jef Van Nooten

25 mei 2020

Een 26-jarige vrouw uit Putte is zondagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Herselt. De vrouw raakte rond 6.45 uur met haar voertuig van de weg af in de Dieperstraat. De wagen kwam op zijn zijkant tot stilstand in de gracht. De bestuurster uit Putte zat gekneld in het voertuig. Ze is door de brandweer bevrijd en werd gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Leuven.