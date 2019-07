Beste Belg uit de Tour rijdt Na-Tourcriterium Wannes Vansina

25 juli 2019

Het Na-Tourcriterium in Putte heeft Xandro Meurisse weten strikken. De tourdebutant en beste Belg in het voorlopige klassement zal op zondag 4 augustus om 15 uur aan de start verschijnen van de wedstrijd. Ook een van de grootste talenten uit het peloton zal zijn opwachting maken, Jasper Philipsen. “We zijn ook in verre onderhandelingen met een ritwinnaar en zullen dit verder communiceren”, kondigt de organisator aan. Eerder raakte al bekend dat Laurens Sweeck, Toon Aerts en Remco Evenepoel zullen deelnemen. Vier jongens uit de regio krijgen de kans zich met hen te meten: Maxim Van Den Broeck en Jarne Castermans van Heist Cycling Team, Jeff Peelaers van Dekupa en Glen Van Herck van de Jonge Rakkers Vollezele. Andere bevestigde namen: Maikel en Ron Zijlaard, David Boucher, Jens Adams, Laurens De Vreese en Floris De Tier.