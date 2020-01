Bekend Puts ijssalon ‘t Kroontje zoekt nieuwe uitbaters: “‘t Kroontje staat al lang op de kaart. Je begint hier niet van nul” Antoon Verbeeck

31 januari 2020

15u06 3 Putte IJssalon ‘t Kroontje in hartje Putte zoekt nieuwe overnemers. Zaakvoerders Gerda De Cock en Luc Meuris uit Zonderschot (Heist-op-den-Berg) zoeken, na bijna 13 jaar de bekende zaak te hebben gerund, een nieuwe uitdaging. “We hebben hier ontzettend veel mooie momenten beleefd. Maar aan alles komt nu eenmaal een einde”, aldus Luc en Gerda.

Ijssalon ‘t Kroontje aan de Lierbaan in Putte is al decennialang een begrip in de Putse horecawereld. Gerda en Luc, twee ervaren rotten in de horeca, namen zo’n dertien jaar geleden de zaak over. “Toen al was ‘t Kroontje 70 jaar oud. Het moet één van de oudste zaken hier in Putte zijn. Dat maakt dat de naam tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend is en we een vaste kern aan klanten hebben”, leggen Luc en Gerda uit. “In het verleden hebben we de frituur ‘t Loke in ons thuisdorp Zonderschot uitgebaat. Toen we dertien jaar geleden te horen kregen dat ze nieuwe bazen zochten voor ‘t Kroontje, zijn we op de kar gesprongen. Het leek ons een leuke uitdaging en dat was het ook. We hebben hier ontzettend veel mooie momenten meegemaakt. Maar aan alles komt nu eenmaal een einde. We voelen ons nog jong genoeg om een nieuwe uitdaging aan te gaan.”

Zomerperiode

Daarom is het koppel gestart met de zoektocht naar een nieuwe zaakvoerder voor ‘t Kroontje. “We krijgen heel veel reacties. Dat ze het jammer vinden. Ze zien ons hier liever niet vertrekken”, lacht Luc. “Frituur ‘t Loke in Heist-op-den-Berg hebben we vijf jaar lang uitgebaat en nu ‘t Kroontje dertien jaar. Dat leek niet zo lang. De tijd is hier echt gevlogen”, vult Gerda aan. “In een ijssalon weet je altijd wat doen: het draaien van het ijs, de klanten bedienen, ijs scheppen ... vervelen doe je niet. Een voordeel is dat de nieuwe overnemer meteen de zomerperiode kan meepikken, voor een ijssalon uiteraard de topperiode. En dan heb je nog hoogdagen als de Putse Feesten, de kerstmarkt, de kermis, het na-tourcriterium ...”

Niet van nul

“De nieuwe zaakvoerder komt terecht in een bloeiende zaak. Tijdens de werken in het centrum van Putte is het een tijdje minder geweest, omwille van de bereikbaarheid, maar klanten vonden opnieuw hun weg naar ons ijssalon. Zoals we eerder al zeiden: ‘t Kroontje staat al lang op de kaart. Je begint hier niet van nul. De meubels en het keukenmateriaal zitten in de overname inbegrepen en de bovenverdieping, die de laatste jaren diende als stockrageruimte, is bewoonbaar. Voor alle duidelijkheid: we gaan de deuren niet sluiten. We blijven hier de zaak runnen tot er een nieuwe zaakvoerder is gevonden. Klanten hoeven dus niets te vrezen: ‘t Kroontje blijft open.”

Wie interesse heeft om ijssalon ‘t Kroontje over te nemen kan contact opnemen met Vebo Vastgoed uit Putte via het telefoonnummer 015/36.35.34.