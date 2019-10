Begrafenisondernemer Verwilt opent moderne nieuwbouw langs Lierbaan: “Steeds meer begrafenissen in aula’s” Op 1 november organiseert begrafenisondernemer opendeurdag Antoon Verbeeck

22 oktober 2019

16u38 6 Putte Begrafenisondernemer Verwilt organiseert op 1 november een opendeurdag in ‘Huis Verwilt’, een nieuwbouw langs de Lierbaan in Putte. De laatste twee jaar werd een voormalige schrijnwerkerij en oud café omgebouwd tot een moderne aula voor afscheidsplechtigheden, inclusief keuken en koffiezaal. “Een investering die we moesten doen”, aldus zaakvoerder Alain Verwilt.

Twee jaar geleden zijn de werken gestart. Het pand, een voormalig café dat in latere jaren dienst deed als schrijnwerkerij, was bouwvallig maar qua ligging ideaal. “We moeten maar de straat oversteken voor het kerkhof en aan parkeerplaatsen is er geen gebrek, met onze eigen parking waar 100 wagens kunnen staan en een gemeentelijke parking aan de overkant van de straat”, vertelt Alain Verwilt, die de zaak runt met echtgenote Linda Buquoy en dochter Shauni. “Er kwam een nieuw dak en het gebouw werd voor een stuk breder gemaakt De benedenverdieping, daar waar de aula bevindt, is al sinds enkele maanden in gebruik. De laatste maanden werd er hoofdzakelijk nog gewerkt aan de koffiezaal. Die is nu klaar voor gebruik.”

Livestream

“In onze aula zijn er zitplaatsen voor 250 personen, maar er is ook genoeg ruimte om een plechtigheid al rechtstaand bij te wonen. We hebben hier al 450 mensen mogen ontvangen voor één dienst. Dat is minder dan de capaciteit van de kerk in Putte, waar plaats is voor 700 personen, maar wel nog steeds ruim voldoende. Voor wie er niet bij kan zijn, bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen die in het buitenland wonen, is er de mogelijkheid om de plechtigheid live te volgen. Achteraan de aula werd een camera geïnstalleerd, die de plechtigheid kan opnemen of livestreamen.”

Koffie of receptie

“Op onze bovenverdieping is er een moderne keuken en kwam de koffiezaal met toog. De koffiezaal kan ook dienst als receptieruimte na een afscheidsviering. In principe is het ook een kleine aula voor een beperkt aantal genodigden. Net zoals beneden kan je er muziek en videofragmenten of foto’s projecteren. Het gebouw werd ook voorzien van een lift voor mensen die slecht te been zijn.”

Als begrafenisondernemer moeten we wel investeren in dit soort van infrastructuur. Het aantal traditionele begrafenissen in de kerk is

in dalende lijn. Ik voorspel dat er binnen tien jaar nog maar weinig afscheidsplechtigheden in een kerk zullen plaatsvinden en er meer en meer plechtigheden in aula’s worden georganiseerd. Zaakvoerder Alain Verwilt

Compliment

Ondanks de komst van een moderne infrastructuur zal het gebouw aan de Waversesteenweg nog steeds een functie hebben. “Het mortuarium en onze burelen blijven aan de Waversesteenweg”, legt Alain uit. Zijn zaak investeerde zo’n 1,5 miljoen in de nieuwbouw. “Als begrafenisondernemer moeten we wel investeren in dit soort van infrastructuur. Het aantal traditionele begrafenissen in de kerk is in dalende lijn. Ik voorspel dat er binnen tien jaar nog maar weinig afscheidsplechtigheden in een kerk zullen plaatsvinden en er meer en meer plechtigheden in aula’s worden georganiseerd. Het is hier allemaal persoonlijker. Aan de hand van foto’s, muziek en persoonlijke teksten breng je het levensverhaal van de overledene. Er is zelfs de mogelijkheid om een live band uit te nodigen. Wij krijgen van verschillende generaties te horen dat ze een plechtigheid in onze aula verkiezen boven die in een kerk. Dat is uiteraard een mooi compliment.” De opendeurdag van Huis Verwilt vindt op vrijdag 1 november plaats van 10 tot 14 uur.