Beerzelse leerlingen maken fluo-wandeling door straten Antoon Verbeeck

09 januari 2020

Het schoolteam van GO! Basisschool Dr Jozef Weyns vestigde op woensdag 8 januari opnieuw de aandacht op het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer. Leerlingen en leerkrachten trokken in fluo de straat op. “Het dragen van fluo- en reflecterende kledij in de donkere periode van het jaar is van uiterst belang voor ieders veiligheid. Om deze lesmaterie een zinvol karakter te geven, werd er een heuse fluowandeling ondernomen doorheen enkele straten van Beerzel. Aan het einde van de wandeling konden de beentjes nog verder losgegooid worden tijdens de fluo-party”, klonk het. De wandeling en fuif kaderden binnen de actie ‘Helm op, FLUO TOP’ van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).