Beerzelse leerlingen krijgen bezoek van regiojournalist Antoon Verbeeck

23 januari 2020

12u29 1

Leerlingen van de klas 4B van de school Maria Middelares in Beerzel leerden de laatste dagen heel wat bij over media. Vandaag kregen ze journalist van Het Laatste Nieuws Antoon Verbeeck over de vloer. De vierdejaars

vuurden hem verschillende vragen af over zijn werk als journalist in de Mechelse regio. Enkele leerlingen beloofden aan juf Debby Van Dessel om later aan de slag te gaan bij de grootste krant van het land.