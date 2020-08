Beerzelse KLJ heet geïnteresseerden welkom op startactiviteit Antoon Verbeeck

17 augustus 2020

14u16 0 Putte KLJ Beerzel organiseert op vrijdag 11 september een startactiviteit om het nieuwe KLJ-jaar goed in te zetten.

Geïnteresseerden kunnen die dag komen kennismaken met de vereniging. “Iedereen die geboren is in 2010 of vroeger is welkom van 19 tot 21.30 uur in het lokaal aan de achterkant van de parochiezaal voor onze startactiviteit. Het thema is stripfiguren. Kom dus zeker verkleed. Na de activiteit volgt er, indien mogelijk, een korte infosessie voor de ouders van nieuwe leden”, klinkt het.

Meer info over de werking is alvast te vinden op www.kljbeerzel.be.