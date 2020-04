Beerzelse Kelly D’herde krijgt hulp van bekende Vlamingen voor bemoedigend filmpje: “Wil iedereen een hart onder de riem steken” Antoon Verbeeck

13 april 2020

De Beerzelse Kelly D’herde, de drijvende kracht achter de Kop Op-veiling voor Rode Neuzen Dag, heeft enkele bekende namen opgetrommeld voor een bemoedigend filmpje in deze coronatijden. Onder andere Erik Van Looy, Dina Tersago, Ben Segers, Sam Bettens en Chris Van Tongelen richten zich tot de camera. “Met dit filmpje willen we iedeeren, vanuit Kop Op, graag een hart onder de riem steken. Het is een periode waarin we allen serieus op de proef worden gesteld. Hopelijk kan dit filmpje helpen om door te gaan”, vertelt Kelly. “Mijn dank gaat uit naar alle bekende Vlamingen die de tijd namen hieraan mee te werken, ondanks de vele vragen waarmee ze deze dagen overspoeld worden. Het toont aan dat iedereen elkaar wil helpen en steunen in deze moeilijke periode.” Het filmpje kan je bekijken via deze link.