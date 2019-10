Beerzelse basisschool toont vernieuwde kleuterafdeling tijdens opendeurdag Antoon Verbeeck

15 oktober 2019

17u04 0 Putte Basisschool Dr. Jozef Weyns in Beerzel nam tijdens de zomermaanden haar kleuterafdeling onder handen. Deze zaterdag kan je tijdens de herfst-opendeurdag het resultaat van de werken bewonderen en kennismaken met de werking van de school.

“In het centrale gebouw voor de kleuters hing er al vele jaren een oubollig behangpapier. Dat hebben we deze zomer verwijderd. Nu heeft elke klashoek een eigen frisse kleur”, zegt Cynthia Camps, directeur van de school. “Er kwam ook een grote ingemaakte kast. Zo kunnen de kleuterjuffen de spulletjes die ze in de loop der jaren hebben verzameld ergens kwijt en kunnen we meer ruimte vrijmaken door een aantal dingen in de kast stoppen. De schrijnwerker die de kast voor ons bouwde, zal binnen enkele weken ook een tribune bouwen aan ons projectiescherm. Die tribune is zo ontworpen dat ze ook zal dienst doen als opbergruimte.”

Zaterdag tussen 10 en 12 uur zijn kinderen, ouders en grootouders welkom op de school voor een opendeurdag. “Niet alleen om het resultaat van de werken te tonen, ook om de drempel voor de ouders te verlagen. Zo zijn ze voor de eerste schooldag van hun kind toch al vertrouwd met het gebouw en de werking. We richten ons in de eerste plaats op de families van instappende kleuters, maar uiteraard is iedereen welkom.”