Beerzelse band Circo Maximo maakt lockdown-versie van ‘Ik zal er zijn’ Antoon Verbeeck

13 april 2020

10u06 6 Putte De muzikanten van de Beerzelse band Circo Maximo hebben, ieder in zijn eigen kot, een Lockdown-versie van hun nummer ‘Ik zal er zijn’ opgenomen. “Het is dan ook een nummer dat perfect past bij de huidige situatie”, vertelt gitarist Henk Dom.

“Repeteren en optredens spelen is uiteraard nu niet mogelijk. We spreken welke elke week een avond online af. Er worden dan wat afspraken gemaakt over nummers die we nog willen uitwerken, ideeën rond videoclips en uiteraard ook over de clip die we nu gemaakt hebben”, vertelt gitarist Henk Dom.

De bandleden spraken online af om een lockdownversie van een van hun nummers te maken. “Deze versie van ‘Ik zal er zijn’ is door iedereen afzonderlijk en op een ander moment opgenomen. Daarna heeft bandlid Bert Schoovaerts de beelden zo goed als mogelijk over elkaar gezet. Het resultaat mag er zeker zijn, maar niets is beter dan samen in een kot kruipen en daar jammen. Het opnemen en filmen thuis bracht wel weer wat animo in huis. Dit is ook wel een nummer dat perfect paste bij de huidige situatie.”

Circo Maximo moest door de uitbraak van het coronavirus drie optredens in de agenda schrappen. “We hopen echt dat we de komende maanden toch nog wat kunnen gaan spelen”, zegt de gitarist nog.

Bekijk de videoclip hier.