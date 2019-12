Beerzelse band Circo Maximo brengt eerste full album uit: “Gebroken relaties, graaicultuur en verloren vrienden als thema’s” Antoon Verbeeck

04 december 2019

10u23 0 Putte De Beerzelse folkband Circo Maximo brengt op zondag 8 december met ‘Bataklank’ een eerste full album uit.

Na de ep ‘Belle Gigue’ uit 2017 en de juryprijs op het Utrechts Kleinkunst Festival in 2019 is dit voor de band een logische volgende stap. Op zondag speelt de zevenkoppige band het album in Staminee De Living in Heist-op-den-Berg. “De graaicultuur, de overtocht met de Red Star Line, gebroken relaties en vrienden die gemist worden, zijn maar enkele van de thema’s die verwerkt zitten in de songs. De muziek is, nog meer dan vroeger, doorweven van de invloeden die elk bandlid meebrengt. De nieuwe nummers worden aangevuld met drie songs uit ‘Belle Gigue’”, klinkt het bij de band. “Na de release op 8 december zijn voor het einde van 2019 nog een aantal release-optredens en instores gepland en ook voor 2020 liggen al data vast. Ook voor Nederland, waar een aantal organisatoren ons hebben leren kennen dankzij onze passage op het Utrechts Kleinkunst festivalende Snob 2000, worden momenteel data besproken.” ‘Bataklank’ zal beschikbaar zijn op vinyl en cd vanaf 8 december en online vanaf 9 december. Meer info op www.facebook.com/circomaximomusic.