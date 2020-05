Beerzels café In’t Geniep brengt speciaalbieren naar je thuis Antoon Verbeeck

05 mei 2020

16u41 5 Putte Wie heimwee heeft naar het Beerzelse café In’t Geniep, kan dankzij de cafébazen zijn kot zelf ombouwen tot een kroeg. Door ‘Den bierzak’ te kopen, haal je een ruim aanbod aan speciale bieren, huisgemaakte hapjes en gadgets in huis. Een mooie bron van inkomsten voor zaakvoerders Carolien Gysemans en Jan Van Dyck. “En zo zien we onze klanten terug.”

De horecasector kreunt onder de verplichte sluiting en verschillende maatregelen die werden getroffen sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land, en dat is bij In’t Geniep aan het Beerzelplein niet anders. Cafébazen Carolien en Jan uit Itegem willen in deze financieel onzekere tijden toch nog iets in hun geldbakje krijgen. Tijdens het weekend lanceerden ze ‘Den Bierzak van In’t Geniep’. De naam geeft het al weg: een zak gevuld met bieren. “Er zijn bierzakken in drie categorieën: een kleine, een grote en de deluxe-versie. In de kleine variant zitten zeven speciale bieren, chips, gadgets, en een bijhorend glas. In de grote versie zit dit alles, maar dan drie bieren extra. Voor de deluxe-versie doen we er een fles speciaal bier en cava bij”, vertelt Carolien. “Ik ben chocolatier van opleiding en de laatste weken ben ik aan het bakken gegaan voor de bierzakken. Je vindt in alle varianten enkele huisgemaakte speculazen en/of cakejes terug. Niet onbelangrijk: de zakken zelf zijn herbruikbaar.”

Meer dan 40 zakken

Voor een kleine en grote bierzak tel je respectievelijk 30 en 45 euro neer. ‘Den Bierzak Deluxe’ heeft dan weer een prijskaartje van 60 euro. “Na bestelling leveren wij het gevraagde pakket op afspraak. Leveren doen we vanaf 9 mei en dit gratis binnen een straal van 15 km. Goed om te weten: onder iedereen die bestelt verloten we één leuke bierzak na afloop. Het initiatief van de bierzakken is nog maar enkele dagen oud en op een korte tijd hebben we toch al meer dan 40 bestellingen. Daar zijn we zelf van geschrokken. Je kan trouwens ook zo’n zak aan iemand cadeau doen”, klinkt het.

Klanten

“Met de bierzakken willen we toch iets binnenhalen. We zijn een gezin van vier en kunnen het echt niet maken om met niets op de proppen te komen. Deze sluitingstijd moeten we nu eenmaal zien te overleven. Maar het is niet alleen het financiële aspect dat voor ons belangrijk was. Als je al zo’n geruime tijd thuis zit, begin je de klanten te missen. Het wordt dus een fijn weerzien wanneer we de zakken aan hun huis gaan leveren.” Zelf vermoedt het koppel dat het ten vroegste in juli de deuren opnieuw mag openen. “Daar hopen we op, maar of dat ook de realiteit zal zijn? Juni lijkt ons alleszins al helemaal niet realistisch. Het is bang afwachten en ondertussen houden we ons wel bezig. De eerste weken hebben we enkele klusjes in de zaak gedaan. Nu we met de bierzakken zijn gestart, kunnen we opnieuw onze tijd invullen. Dat was met twee kinderen in huis sowieso al geen probleem hoor”, lacht Carolien.

‘Den Bierzak van In’t Geniep’ bestel je via info@intgeniep.be of door een bericht te sturen naar de facebookpagina van het café, met vermelding van welke zak, naam, adres en keuze van betaling.