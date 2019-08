BeerPutRock geeft de pijp aan Maarten Wannes Vansina

20 augustus 2019

14u06 0

Er komt geen tiende editie van BeerPutRock. Het festival in Beerzel (Putte) houdt op te bestaan na het uiteenvallen van de stuurgroep. “BeerPutRock is spontaan ontstaan en even spontaan weer verdwenen”, zegt schepen van Evenementen Nick Vercammen (Lijst Burgemeester). BeerPutRock was de afgelopen jaren een mooie afsluiter voor de zomervakantie, met vorige jaar nog onder meer Sons en Zornik op de affiche. De gemeente trok jaarlijks 15.000 euro uit ter ondersteuning. “Als gemeente moesten we eigenlijk niet meer doen dan dat. De organisatoren kwamen uit de Putse jeugd en hebben altijd zelf voor opvolging gezorgd. Dit keer lukte dat blijkbaar niet meer. Jammer, ook voor de jeugdverenigingen die tijdens het festival tapten en zo een centje konden bijverdienen.” De gemeente speelde nog even met het idee om de organisatie op zich te nemen. “Het evenement bereikte een publiek dat we niet bereiken met de kermis of de koers, maar de organisatie van een festival is geen taak voor een gemeentebestuur. Als een nieuwe stuurgroep opstaat, dan willen we daar zeker mee praten.”