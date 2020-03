Beeldhouwwerken leerlingen academie te bezichtigen in bibliotheek Antoon Verbeeck

In zaal Peultebossen van de Putse bib kan je een expo van kunstwerken van de Putse academie bezichtigen. Dit jaar staat de tentoonstelling in het teken van ‘kunst rond de wereld’. Samen met kinderschepen van Cultuur Jana Maes werd de tentoonstelling afgelopen zaterdag 9 maart officieel geopend door cultuurschepen Inge De Bie en burgervader Peter Gysbrechts (beiden Lijst Burgemeester), dit onder ruime belangstelling van vooral de vele familieleden van de jonge creatievelingen. De expo is nog tot en met 21 maart gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib.