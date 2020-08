Basketbalclub Putte brengt ontbijtmanden rond: “Om broodnodige centen in kas te krijgen” Antoon Verbeeck

10 augustus 2020

10u19 0

Basketbalclub BBC Putte organiseert begin september een actie met ontbijtmanden. De club wil zo geld in het laatje van haar werking brengen. In maart moest het een spaghettidag annuleren en achter de komende eetdagen en lootavonden staan nog een groot vraagteken. “Om toch de broodnodige centen in kas te krijgen brengen wij op 6 september ontbijtmanden rond. De manden worden coronaproof verpakt en aan huis geleverd. Afhalen in de sporthal van GC Klein Boom kan ook”, klinkt het. Voor een ontbijtmand voor twee personen tel je 30 euro neer, de luxe-editie kost 45 euro. Een kinderontbijtmand kost 10 euro. Het bestelformulier vind je op de webstek van BBC Putte.