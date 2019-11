Basisschool start met schaaksessies: “Zinvolle binnenactiviteit tijdens winter” Antoon Verbeeck

15 november 2019

16u25 2 Putte GO! Basisschool Dr. Jozef Weyns uit Beerzel is vrijdag van start gegaan met schaakmiddagen. Een papa van één van de kinderen kwam de leerlingen van het zesde leerjaar de kneepjes van het schaakvak leren.

“Tijdens de winterdagen is het vaak nat en koud en blijven de kinderen onder het afdak spelen. Aangezien de speelruimte daar vrij beperkt is, zochten we naar een zinvolle binnenactiviteit. Een papa uit het oudercomité kwam met schaken op de proppen”, legt directeur Cynthia Camps uit. “We starten nu met een workshop schaken bij de oudste leerlingen, in latere fases volgen de lagere jaren. Bedoeling is dat we op termijn de middagen vullen met schaaksessies. Uiteraard is het geen verplichting voor de leerlingen.”