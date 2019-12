Basisschool Maria Middelares wuift juf Sonja uit: “Ze stond voor iedereen klaar” Antoon Verbeeck

04 december 2019

13u17 0 Putte De Beerzelse Vrije basisschool Maria Middelares nam op 29 november afscheid van juf Sonja, die op pensioen gaat.

Meer dan 40 jaar werkte ze in het onderwijs en werd ze zo een vaste waarde van de school. Kinderen en collega’s lieten haar laatste werkdag dan ook niet zomaar voorbij gaan. De juf werd getrakteerd op een afscheidsfeest. “Sonja is een zeer vriendelijke en hulpvaardige persoon die steeds klaarstond voor iedereen. Ouders, collega’s en kinderen waren altijd welkom bij haar”, vertelt directeur Nick Verbraeken. “We probeerden haar te verrassen door haar thuis te gaan oppikken met alle collega’s, maar ze was zo vroeg dat onze eerste verrassing in het water viel. Na een korte wandeltocht trakteerden we ze op een ontbijt met lekkere koffiekoeken. In de turnzaal hadden we een heel afscheidsfeest in elkaar gestoken met maar één speciale gast: juf Sonja. Alle kinderen deden flink hun best om juf Sonja een onvergetelijk afscheid te bezorgen. We gaan ze missen en wensen haar het allerbeste toe.”