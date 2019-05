Basisschool Alice Nahon ontvangt compostlogo Antoon Verbeeck

22 mei 2019

Basisschool Alice Nahon uit Putte ontving deze week het compostscholenlogo van IVAREM. Zesenvijftig scholen uit de Mechelse regio schreven zich dit schooljaar in voor de compostscholenactie, die 20 jaar bestaat. Samen met hun leerlingen hebben zij een jaar lang gewerkt rond composteren. Voor Alice Nahon was het de negentiende keer dat ze het logo in ontvangst mochten nemen. “De scholen kunnen een beroep doen op vrijwillige compostmeesters om een oogje in het zeil te houden en een handje toe te steken. Composteren is niet zo eenvoudig en de compostmeesters beschikken over uitgebreide ervaring die ze met plezier delen met de scholen en de kinderen. Zonder hen en de inzet van de leerkrachten zou zo’n intensief project niet kunnen slagen”, aldus Koen Anciaux, voorzitter IVAREM.