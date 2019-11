Avonturiers zamelen geld in én fietsen door Afrika voor het goede doel: “Dit soort uitdagingen maken het leven pittig” Els Dalemans

17 november 2019

17u35 0 Putte Minstens 4.500 euro, dat bedrag willen de drie enthousiaste mountainbikers Rudy Van Camp, Edwin en Ward Schellens inzamelen voor het goede doel. “We nemen deel aan Vélo Afrique, en gaan eind december kilometer malen in Kameroen. Met onze deelname zamelen we meteen geld in voor een lokaal scholenproject”, klinkt het.

“Vélo Afrique is een organisatie die sportievelingen op een unieke manier wil laten kennismaken met Afrika, door er met hen mountainbiketochten te maken en meteen te investeren in beter onderwijs. Mijn schoonbroer Edwin reisde vorig jaar al met Vélo Afrique naar Oeganda, en wist mij te overtuigen om dit jaar mee te reizen met een groep van 20 deelnemers. Ook Edwins zoon Ward, die de voorbije jaren al de halve wereld rondfietste, sloot zich bij ons aan”, zegt Van Camp.

Wroeten in de modder

“Ik ben dus de minst geoefende fietser van ons drie, weet ook nog niet goed waar ik mij aan kan verwachten. Ik reed nooit eerder met een mountainbike, dus kocht mij enkele maanden geleden zo’n fiets en ging aan het trainen. Die tochtjes met korte bochten en gewroet in de modder zijn een pak pittiger dan een klassieke fietstocht langs de comfortabele Vlaamse wegen. Ik vermoed dat de hitte van zo’n 35 graden en een luchtvochtigheid van 90 procent daar in Kameroen daar nóg een extra dimensie aan zullen geven. Er staan dagtochten op de planning van zo’n 100 kilometer, over zanderige pistes en met 2.000 hoogtemeters op de route.”

Middelbare school

“Maar het sportieve aspect is zeker niet het belangrijkste, we willen immers heel graag een lokaal schoolproject steunen. We zamelen geld in om in Foumbot mee te helpen aan de bouw van een middelbare school. Er moet dringend een nieuwe vleugel worden bijgebouwd en wij engageren ons met deze groep deelnemers om voldoende geld in te zamelen om de bovenste verdieping verder af te werken. We gaan daarom het engagement aan om per deelnemer 1.500 euro startgeld in te zamelen.”

Jogging en spaghettifestijn

“Onze eerste actie, de verkoop van kwaliteitsvolle Afrikaanse wijnen, loopt al volop. Op zondag 24 november plannen we daar nog een sportief en culinair evenement bovenop. We organiseren een jogging met afstanden van 5 en 10 kilometer, met start tussen 15 en 16 uur in het chalet van SK Peulis. Diezelfde dag vindt daar ook een spaghettifestijn plaats, waarbij iedereen zowel ’s middags als ’s avonds kan komen eten voor het goede doel. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot donderdag 21 november via onze Facebookpagina ‘Eat & Run for Kameroen tvv Vélo Afrique’ of per mail naar rudy.van.camp@telenet.be.”

Uit je comfortzone

De groep deelnemers reist naar Afrika van 28 december tot en met 6 januari. “Dit wil zeggen dat we de overgang van oud naar nieuw ver weg van huis vieren, in een totààl andere omgeving dan we gewend zijn. Ik was eerder al in Afrika, en het is een prachtig continent. Meer nog dan de natuurpracht, was ik getroffen door de fantastische mentaliteit van de bevolking. Ze hebben er heel weinig middelen, maar zijn altijd optimistisch. Ik kijk er naar uit om de feestdagen eens bij hen door te brengen, ben nieuwsgierig naar wat er staat te gebeuren. Je moet eens uit je comfortzone durven stappen, net dit soort uitdagingen maken het leven pittig.”