Auto belandt op zij Tim Van Der Zeypen

07 oktober 2020

17u15

Hulpdiensten zijn woensdag omstreeks 11.45 uur moeten uitrukken naar de Waversesteenweg in Putte. Na een verkeersongeval was een voertuig op zijn zijkant beland. “De inzittende zat gekneld in het voertuig en werd door onze collega’s bevrijd”, luidt het bij de brandweerzone Rivierenland. Het voertuig moest worden getakeld. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht door de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte).