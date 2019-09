Annalina (6) heeft lift nodig op school? Dan helpt hele gemeente geld inzamelen: “Nu al 5.000 euro, op naar de 26.000” Antoon Verbeeck

26 september 2019

18u55 4 Putte Annalina Vandenborn (6) kan niet zelfstandig stappen, maar gaat vanaf volgend schooljaar wel naar het eerste leerjaar in de basisschool Dr. Jozef Weyns. Het klasje bevindt zich echter op de eerste verdieping. Haar ouders, de school en verschillende handelaars zamelen daarom geld in voor een lift. Ze hebben zo’n 26.000 euro nodig.

Door een zuurstoftekort bij de geboorte heeft Annalina moeite met stappen. Voor haar verplaatsingen gebruikt ze een rolstoel of krukken. Het meisje zit in het derde kleuterklasje van de basisschool Dr. Jozef Weyns. Tot nu toe kon ze telkens makkelijk haar klas bereiken, want de kleuterklassen bevinden zich op het gelijkvloers. “Dat de klassen van de lagere school op het eerste verdiep liggen, is een probleem voor Annalina. Ze kan zelf niet de trap op”, zegt mama Ann Janssens, die aan de schooldirectie vroeg om een lift te installeren. Een firma kwam al ter plaatse om te bekijken waar in het gebouw de installatie van een lift mogelijk is. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op zo’n 26.000 euro komen. “Op subsidies van de overheid hoeven we niet te rekenen. De redenering is dat de school perfect op het gelijkvloers een klaslokaal kan inrichten voor de klas van Annalina. Dat klopt, maar dan moeten Annalina én haar klasgenootjes jaar in jaar uit in hetzelfde lokaal zitten, een verdieping onder de andere klassen van de lagere school. Daar ben ik, net als de schooldirectie, geen voorstander van.”

Geen sms-actie

Mama Ann startte aan het begin van het schooljaar met een snoepverkoop. Verschillende handelszaken boden spontaan aan om haar hierbij te helpen. De snoepzakjes zijn verkrijgbaar bij de familie van Annalina, de school en enkele handelaars. “De actie is in geen tijd opgepikt en we hebben nu al zo’n 5.000 euro bij elkaar. In november volgt er nog een benefietconcert met onder andere De Romeo’s en Rune in Cultuurcentrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Mensen stellen me nu voor om een sms-actie op poten te zetten, maar dat wil ik niet. Ik vind dat zoiets alleen gepast is voor kinderen die lijden aan een levensbedreigende ziekte. Ik hoop het met acties die we zelf organiseren te kunnen doen.”

Grootouderfeest

“De lift zal in de school niet alleen dienst doen voor Annalina”, aldus directeur van de school Cynthia Camps. “Eigenlijk denk ik er al drie jaar over na om een lift te laten installeren in het gebouw. Bij grootouderfeesten merken we dat sommige grootouders moeilijk tot aan de klassen van de lagere school geraken. Kinderen met een gebroken been worden door onze klusjesman naar boven gedragen. Dat kan niet blijven duren.” Annalina zelf is vol spanning aan het wachten op de lift. “Er liggen hier regelmatig briefjes van 5 euro op tafel, de opbrengst van enkele zakjes snoep. Dan geeft ze telkens de opmerking: ‘Gaan we dan nu de lift kopen?’ Met de steun die we krijgen, gaat ons dat zeker lukken”, besluit Ann. Voor meer informatie over de benefietacties surf je naar de Facebookpagina ‘Benefiet Annalina’. Een vrije gift kan je storten op het rekeningnummer BE39034294856319 met de vermelding ‘Annalina benefiet lift’.