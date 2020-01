Alleen nog maar herbruikbare bekers tijdens gemeentelijke evenementen Antoon Verbeeck

Nu er sinds 1 januari een verbod geldt op het schenken van dranken in wegwerpbekertjes, blikjes en petflessen tijdens evenementen, wijst Puts schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper (N-VA) op de herbruikbare bekers van de uitleendienst. In 2020 zal elk gemeentelijk evenement herbruikbare bekers inzetten. “Zo geven we het goede voorbeeld”, zegt De Cuyper. “De gemeente Putte is klaar voor deze nieuwe Vlaamse regelgeving. Al jaren kan elke Puttenaar gratis herbruikbare bekers uitlenen bij de gemeentelijke uitleendienst. Dranken voor evenementen kunnen wel nog aangekocht worden in petflessen, glazen wegwerpflessen of eventueel blik, maar de drank zelf moet aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Achter de toog en in de backstage geldt een sorteerverplichting voor deze wegwerpartikelen. Glazen retourflessen of dranken van de tap zorgen sowieso voor minder afval.”