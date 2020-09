Alle klasgenootjes en de hele school spaarden mee, vandaag kan Annalina (7) nieuwe schoollift testen: “Heb echt uitgekeken naar dit moment”

Putte

De Dr. Jozef Weyns basisschool in Beerzel heeft donderdag een nieuwe lift in gebruik genomen, wat vooral goed nieuws is voor Annalina Vandenborn (7) uit het eerste leerjaar. Het meisje zit door een ziekte in een rolstoel, maar kan voortaan de lift nemen naar haar klas op de eerste verdieping. De lift kwam er dankzij verschillende benefietacties, schenkingen en een korting van de leverancier