Alle inwoners van Putte krijgen vandaag een mondmasker in de brievenbus Wannes Vansina

20 mei 2020

16u19 0 Putte De gemeente Putte is woensdagochtend gestart met de bedeling van 18.000 mondmaskers. Vanavond zou iedereen er een moeten hebben.

De gemeente bestelde op 21 april bij Think Pink als een van de eerste een mondmasker voor elke Puttenaar, inclusief kinderen. Deze ochtend werden deze geleverd. In Klein Bom werden ze in enveloppes gestopt en vervolgens door medewerkers en vrijwilligers overal in de bussen gestopt.

“Het was natuurlijk minder leuk dat we zo lang hebben moeten wachten, te meer daar we er tijdig bij waren. Dit gaf ons wel de tijd om alles perfect voor te bereiden. Een week geleden stond de zaal volledig klaar en waren collega’s en vrijwilligers gemobiliseerd”, aldus burgemeester Peter Gysbrechts.

Het gaat om herbruikbare maskers die tot vijftig keer kunnen worden gewassen. Op de maskers staat het logo van de gemeente.