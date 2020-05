Achttien kilometer per uur te snel in Zoetewei Tim Van Der Zeypen

11 mei 2020

13u15 0 Putte De politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft maandagvoormiddag in Zoetwei een chauffeur geflitst aan 88 kilometer per uur.

Dat is maar liefst achttien kilometer per uur sneller dan wat er is toegelaten. De politie verbaliseerde naast deze chauffeur nog een andere autobestuurder. Er werden in totaal 132 bestuurders gecontroleerd.