Aanpassingen in noodopvang tijden coronacrisis: “Vooraf inschrijven is noodzakelijk” Antoon Verbeeck

02 april 2020

09u19 0 Putte De dienstverantwoordelijken en de crisiscel van de gemeente Putte hebben na de nieuwe richtlijnen van het departement Onderwijs het opvangaanbod in de gemeente herbekeken.

“Omwille van het feit dat wij als gemeentebestuur steeds de garantie willen bieden op een veilige en gezonde opvang voor uw kinderen en wij bovendien de richtlijnen strikt en correct willen opvolgen, is er besloten, in samenspraak met de scholen, om de noodopvang nogmaals te herzien”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Het gaat om noodopvang, dat wil zeggen voor kinderen van ouders die actief zijn in de zorgsector, leerlingen in een kwetsbare thuissituatie of leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Wie al ingeschreven was, wordt persoonlijk gecontacteerd.”

“Alle opvanglocaties zullen dagelijks gepoetst worden en hierbij worden alle maatregelen qua hygiëne in acht genomen. Bovendien zullen kinderen op regelmatige basis gevraagd worden om hun handen te wassen.”

In Putte worden er op vijf locaties kinderen opgevangen tussen 7 en 18.30 uur. Op paasmaandag is de opvang gesloten. Meer informatie kan je bekomen bij de dienst buitenschoolse kinderopvang. Voor de noodopvang van tieners kan je bij de jeugddienst terecht.