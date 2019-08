82 kilometer per uur te snel in bebouwde kom: snelheidsduivel verliest rijbewijs TVDZM

27 augustus 2019

18u15 0

Bij een snelheidscontrole op Heuvel heeft de politie dinsdagochtend het rijbewijs van een autobestuurder ingetrokken voor vijftien dagen. Hij werd er geflitst aan een topsnelheid van 132 kilometer per uur. In Heuvel mag er maximum vijftig kilometer per uur worden gereden. “Hij werd aan de kant gezet en mocht zijn rijbewijs meteen inleveren.” Het rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort zal de man worden gedagvaard voor de politierechtbank in Mechelen. Daar riskeert hij naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod. De politie flitste naast deze chauffeur nog 34 andere autobestuurders. Deze personen mogen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten.