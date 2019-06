424 zonnepanelen op dak GC Klein Boom Antoon Verbeeck

13 juni 2019

Het gemeentebestuur nam gisteren haar eerste pv-installatie in gebruik. Deze werd geplaatst op het dak van GC Klein Boom dat zich uitstekend leent voor een zonnepaneleninstallatie. De 424 zonnepanelen zullen 102. 833 kwh elektriciteit opwekken, wat zo’n 40 procent is van het totale elektriciteitsverbruik. “Met deze installatie zetten we verder in op energiebesparing in onze gemeentelijke gebouwen. We boeken niet alleen financiële besparingen maar zeker ook milieuwinsten”, aldus schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper (N-VA). De terugverdientijd van de installatie wordt geschat op zes jaar. Het gemeentebestuur liet eerder al brandstofcellen plaatsen in twee van zijn gemeentelijke gebouwen. Buitenschoolse kinderopvang De Cacetoe en Sportcentrum Kattestraat produceren zo met een mini-energiecentrale hun eigen stroom op een milieuvriendelijke manier.