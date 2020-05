27 kilometer per uur te snel in bebouwde kom Tim Van Der Zeypen

26 mei 2020

De politiezone Bodukap heeft op de Lierbaan in Putte een snelheidscontrole gehouden. Er werden in totaal 342 autobestuurders gecontroleerd. Hiervan reden er 22 bestuurders te snel. Een ervan klokte af op 77 kilometer per uur. Dat is maar liefst 27 kilometer per uur te snel. Deze chauffeur en de 21 anderen mogen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus verwachten.