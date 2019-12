205.000 euro voor restauratie van Pitsemburghoeve Els Dalemans

13u04 3 Putte De Pitsemburghoeve in Putte krijgt zo’n 205.000 euro van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. Met dat geld kan de verkommerde historische hoeve weer gerestaureerd worden.

De Pitsemburghoeve in Putte is sinds 2001 beschermd als monument omwille van de historische waarde. De Kempische langgevelhoeve met schuur onder één dak werd gebouwd in 1736. De vroegere schuur werd in de loop der jaren omgevormd tot een tweede woonhuis. De hoeve is op dit moment echter erg vervallen, door het gebruik van een slechte kwaliteit aan bakstenen en een jarenlange verwaarlozing. Met het geld vanuit Vlaanderen wordt de buitenkant van de Pitsemburghoeve nu volledig gerestaureerd.

De voor- en achtergevel zullen worden afgebroken en heropgebouwd. De bakstenen die nog in goede staat zijn kunnen hiervoor worden gerecupereerd, net als de dakconstructie en de vloerroosteringen. Na die restauratiewerken zal de hoeve wind- en regendicht zijn, en kan ook het interieur worden aangepakt. De eigenaars van de site zullen de hoeve na de restauratie als woning gebruiken, om zo de toekomst van het monument veilig te stellen.