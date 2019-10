Theatervoorstelling voor derde- en vierdejaars van zes basisscholen

Antoon Verbeeck

08 oktober 2019

10u43 0

Voorbije week kregen de kinderen van het derde en het vierde leerjaar van alle zes basisscholen Wim Collin van gezelschap Hikke Takke Toe op bezoek. Hij bracht er voor de kinderen uit het derde en vierde leerjaar de teambuildingsactiviteit ‘Kampen bouwen’ waarbij de kinderen zelf met stokken, doeken, elastieken en in onderling overleg hun kamp konden maken. Ook voor de komende maanden mogen de andere klassen en leerlingen nog een culturele activiteit verwachten. Zo is er weldra een theatervoorstelling in kinderopvang De Cacetoe, komt er in maart nog een theatergezelschap de kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar entertainen en zal er een filmvoorstelling in GC Klein Boom plaatsvinden voor de oudste leerjaren.