Politie flitst twaalf autobestuurders Tim Van Der Zeypen

04 juni 2020

14u10 0

Langs Zoetewei in Putte heeft de politie Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) in totaal twaalf chauffeurs geflitst. De snelste chauffeur klokte af op 91 kilometer per uur. Alle twaalf bestuurders zullen binnenkort een proces-verbaal en een boete in de brievenbus mogen verwachten. Bij de snelheidscontrole werden er 217 chauffeurs gecontroleerd.