Procureur Van Wijmersch komt zelf straffen voor bijzitters vorderen WHW

14 november 2019

19u54 0 Het parket Halle-Vilvoorde heeft woensdag en donderdag geldboetes van 600 euro gevorderd tegen dertig bijzitters die bij de federale verkiezingen van 26 mei niet of te laat waren komen opdagen. Opvallend: Procureur Ine Van Wymersch van Halle-Vilvoorde kwam zelf vorderen.

De leading lady van het parket nam de taken zelf waar. “Deze dossiers zijn voor ons een principekwestie”, zei ze. “Bovendien kampen we met een grote werklast. Op deze manier draag ik op beide vlakken mijn steentje bij.” In totaal waren het maar liefst 486 mensen die op 26 mei niet of te laten kwamen opdagen als bij- of voorzitter, zonder dat zij daarvoor een wettige reden konden aantonen. Al die mensen kregen eerst de kans om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen en 383 van hen gingen ook op dat aanbod in. De 103 personen die niet betaalden, werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Een groot deel van de gedaagden kwam ook voor de rechtbank niet opdagen, de anderen hoorden procureur Ine Van Wymersch geldboetes van 600 euro vorderen. Uitspraak op 19 december.