Proces Peterbos-wijk: 18 maanden gevorderd voor koppel dat drugs voor bende bewaarde in kast WHW

04 december 2019

18u13 0 Voor één van de verdachten van het proces rond geweld en incidenten in de Anderlechtse wijk Peterbos is de vrijspraak gevraagd. Volgens advocate Gabie-Ange Mindana heeft haar cliënt, Redoin S., enkel een kast geïnstalleerd in het appartement van zijn vriendin in oktober 2018.

“Maar dat maakt van hem nog geen bendelid of een drugsdealer”, pleitte ze woensdag in de correctionele rechtbank van Brussel. Redoin was volgens haar niet op de hoogte dat de kast zou worden gebruikt om drugs en cash te stockeren. Meester Mindana wees er vervolgens op dat de vriendin van Redoin, Aurélie V., verklaarde dat ze drugs in de kast verstopte in ruil voor geld en hiervoor samenwerkte met anderen. “Aan mijn cliënt vertelde ze dat de kast diende om cadeautjes voor de kinderen te verstoppen. Toen hij vernam waarvoor ze echt diende, heeft hij haar gezegd nooit nog een voet in het appartement te zetten”. Aurélie V. bleef tijdens de hoorzitting echter bij haar versie dat haar lief het initiatief had genomen om de kast te installeren, met behulp van verdachte Redouane B. Het parket vorderde 18 maanden cel tegen Redoin S. en Aurélie V., eventueel met uitstel. De advocaat van een andere verdachte wiens appartement diende om drugs te verstoppen, pleitte woensdag voor een gevangenisstraf met uitstel. Een derde verdachte die geen advocaat bij zich had, gaf op zijn beurt toe dat hij drugs heeft verkocht, maar op eigen houtje, zonder deel uit te maken van een bende. Ook hij vroeg een straf met uitstel. Donderdag worden de pleidooien van de verdediging voortgezet.40.000 euro aan cannabis.

Cannabis ter waarde van 40.000 euro

De Anderlechtse wijk Peterbos was in de lente van 2018 in de ban van verschillende gewelddadige incidenten. De wijk was een uitvalbasis voor drugstrafiek en het kwam meermaals tot confrontaties met de politie. In april werden controleurs van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB het slachtoffer van agressie door een tiental jongeren. Even daarna werd een televisieploeg van de VRT aangevallen. Uit het onderzoek bleek dat grote hoeveelheden cannabis en geld werden opgeslagen in kasten in sommige appartementen in de wijk. Sommige verdachten verkochten de drugs, anderen moesten hen bevoorraden vanuit verschillende appartementen. In een van de kasten werd cannabis aangetroffen ter waarde van 40.000 euro. Op het proces staan 22 personen terecht.