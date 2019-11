Priester Geert Cornette overleden CDR

07 november 2019

Priester Geert Cornette is op maandag 4 november overleden op 81-jarige leeftijd.

Hij is geboren in Kortrijk op 3 augustus 1938 en werd er tot priester gewijd op 2 april 1964. Hij was achtereenvolgens leraar aan het Sint-Leocollege in Brugge, professor kerkmuziek aan het Grootseminarie in Brugge, medepastoor op de Sint-Hiloniusparochie in Izegem, kapelaan van Maria Assumpta in Torhout, priester van de parochie Sint-Petrus en Paulus in Rumbeke en directeur van de congregatie van de zusters van de H. Vincentius van Roeselare. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 9 november om 9.30 uur in de Sint-Michielskerk.