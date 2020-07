Exclusief voor abonnees

Pretparken, zwembaden en bioscopen mogen weer open en - regen of geen regen - daar zaten we vol ongeduld op te wachten

01 juli 2020

14u22

En of we stonden te springen om terug naar de pretparken, zwembaden en bioscopen te gaan. Op verschillende plaatsen stonden bezoekers nog voor de opening al in lange rijen aan te schuiven. Dat er door de coronamaatregelen minder bezoekers binnen mogen en dat het bovendien regende, kon de pret niet drukken.