Waar kan je tijdens oudejaarsnacht naar vuurwerk gaan kijken? Joyce Van De Winkel

04 december 2019

11u00

Bron: Regio 8 Populair in de buurt Traditionele vuurwerkshows lijken in steeds meer grote gemeenten vervangen te worden door alternatieven zoals lichtshows en lasers. Ook het gebruik van vuurwerk door particuleren aan banden gelegd. Vorig jaar kondigden al 31 Vlaamse gemeenten een totaalverbod op vuurwerk af, wie het toch waagde, riskeerde fikse GAS-boetes. Waar in Vlaanderen kan je nog terecht voor ouderwets potje vuurwerk? Wij maken een stand van zaken op.

West-Vlaanderen

Van de traditionele vuurwerkshows blijft in West-Vlaanderen weinig over. Begin deze maand communiceerde de stad Brugge dat ze het traditionele eindejaarsvuurwerk zou vervangen door drones. In Middelkerke worden al enkele jaren inspanningen gedaan om geluidsarm vuurwerk te organiseren in plaats van “het traditionele geknal”. In de steden Roeselare en Poperingen is er al jaren geen buurwerkshow en wordt er ook geen alternatief voorzien.

Oost-Vlaanderen

Gent en Lokeren raden privégebruik van vuurwerk af, maar verbieden niets. Bovendien bieden beide Oost-Vlaamse gemeenten een vuurwerkshow aan de bevolking aan tijdens oudejaarsnacht. Ook in Stekene en Kruibeke is het voor inwoners toegelaten om geluidsarm vuurwerk af te steken tijdens oudejaarsnacht.

Wetteren, Laarne, Wichelen, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Destelbergen, Ronse, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Kluisbergen, Horebeke en Oudenaarde organiseren al jaren geen gemeentelijk vuurwerk meer op oudejaar of hebben dit zelfs nooit georganiseerd. In de gemeenten van het Meetjesland, Eeklo, Maldegem, Lievegem, Aalter, Waarschoot en Sint-Laureins was er nooit zo een traditie. Wel verbieden heel wat gemeenten in het Meetjesland sinds dit jaar privaat vuurwerkgebruik.

Tot vorig jaar mocht in Ninove nog vuurwerk worden afgeschoten, mits toestemming van de burgemeester. Eerder dit jaar werd beslist om vuurwerk volledig te verbieden. Ook in Aalst is vuurwerk sinds deze zomer al vervangen door alternatieven, zoals licht- en vuurshows. In Beveren is vuurwerk sinds dit jaar afgeschaft, er kan geen vergunning meer aangevraagd worden. Voor het vuurwerk dat de gemeente Beveren zelf organiseert, wordt gekozen voor een geluidsarm vuurwerk. En ook de gemeentebesturen van Sint-Gillis-Waas en Dendermonde voeren een algemeen vuurwerkverbod in en organiseren zelf geen vuurwerk.

Vlaams-Brabant

In provinciehoofdstad Leuven is er geen traditie van vuurwerk bij de jaarwisseling dus zal er ook dit jaar geen vuurwerk worden georganiseerd. Ook het jaarlijks vuurwerk van de kermis in september vond dit jaar voor de laatste keer plaats want in het kader van het Leuvense beleid rond dierenwelzijn zal dit niet meer doorgaan. Particulieren mogen ook geen vuurwerk afschieten tenzij ze toestemming krijgen van de stad. Die wordt quasi nooit gegeven om ongevallen te voorkomen. In Brussel blijft alles bij het oude: een grote vuurwerkshop met alles er op en er aan.

In Vilvoorde organiseert men al jaren geen vuurwerkshow meer vanuit het stadsbestuur tijdens oudejaarsnacht. Ook het vuurwerk tijdens de grote kermis met Pasen is vervangen door een laser- en muziekshow. Ook in Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode steken de steden en gemeenten geen vuurwerk af.

Limburg

In provinciehoofdstad Hasselt is vuurwerk toegestaan op oudejaarsnacht, tussen 23 uur en 1 uur ‘s ochtends. Op Dusartplein blijft verbod wel de hele tijd gehandhaafd om veiligheidsredenen. Daar mag enkel het officiële vuurwerk van Winterland, om middernacht. In Oudsbergen en Lommel werd recent besloten om een vuurwerkverbod in te lassen. De stad Lommel voorziet zelf wel nog iets, maar dat zal vooral geluidsarm vuurwerk zijn. Ook in Leopoldsburg is het tijdperk van de vuurwerkshow voorbij, al is nog niet duidelijk wat ze precies gaan organiseren als alternatief op oudejaarsavond. Pelt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Ham, Tessenderlo, Beringen, Peer, Bocholt en Bree hebben geen veranderingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar.

Antwerpen

In de meeste Antwerpse gemeenten is er geen traditie van vuurwerkshows op oudejaarsnacht. Uitzonderingen hierop zijn de stad Antwerpen en Mechelen. Hetzelfde geldt voor Zoersel, waar in elke deelgemeente een gecentraliseerd vuurwerk zal plaatsvinden tijdens oudejaarsnacht. In Puurs-Sint-Amands is er dan wel geen traditie van vuurwerk tijdens oudejaar, het traditionele vuurwerk tijdens het evenement ‘t Wintert wordt wel vervangen door een lasershow. In de meeste gemeenten is particulier vuurwerk uitsluitend toegelaten bij expliciete toestemming van de gemeenteraden.