Waar kan je dit weekend griezelen, sidderen en beven in Vlaanderen? Wij verzamelen de leukste halloweentochten en -evenementen Joyce Van De Winkel

30 oktober 2019

06u30 0 Populair in de buurt Dit weekend is het Halloween en in heel Vlaanderen trekken mensen de straat op om te griezelen. Van enge wandeltochten tot uitgedachte horroravonden, er is voor ieder wat wils. Verkleed, geshminkt of zonder kostuum: wij maken een overzicht van waar je moet zijn voor de leukste Halloween-evenementen.

Brussel

In Brussel valt er dit weekend heel wat te griezelen. Tijdens het Halloweenfestival in het Museum voor Fantastische Kunst in Sint-Gillis kan je met de hele familie deelnemen aan een zoektocht naar verloren scheldels.

Halle en omstreken

Voor de fans van uitgewerkte themafeestjes, is Halle zaterdagnacht dé place to be. Carnavalorganisator Halattraction organiseert op zaterdag 2 november samen met de feestwinkel Las Fiestas voor het eerst een unieke Halloweenfuif: Halloween Hotel. Met klinkende namen als Kelly Pfaff, Pat Krimson en Sven Ornelis maar ook gogo-danseressen en een illusionist belooft het een echt spektakel te worden!

Griezelen in Antwerpen

Van halloweentochten over dineren tot gaan feesten tot in de vroege uurtjes: in Antwerpen kan het allemaal. Wie een echte real life-ervaring wil meemaken, moet op 16 november deelnemen aan Hallow Dinner. De organisatoren nemen je tijdens een dinner mee in een levensecht griezelschouwspel. Niet voor doetjes.

Griezeltochten en andere Halloweenevenementen in Mechelen

In Mechelen weten ze wat griezelen is! In het Speelgoedmuseum worden er allerhande kindvriendelijke Halloweenactiviteiten voorzien, zoals de doe- en zoektocht ‘Barbies toverdrank’.

Halloween in de Kempen

Voor de echte liefhebbers: in pretpark Bobbejaanland in Lichtaart vind je in de halloweenperiode maar liefst zes ijzingwekkende spookhuizen, drie scarezones en twee griezelige shows.

Halloween in Limburg

Halloween vieren in stijl, daarvoor moet je donderdag in C-Mine zijn. De broers Yannick en Lennert Haesevoets organiseren er de grootste Halloween Gala Party van Genk en omstreken. “Het thema is ‘scary chique’: Pompoenen, spoken en andere lelijke griezels komen er bij ons niet in”, aldus organisator Yannick.

Of ga een kijkje nemen in het grootste Halloween-huis van Limburg. Alleen voor de durvers!