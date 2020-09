Voetballers testen positief op Covid, zeker drie amateurclubs kunnen niet spelen: “Voetbalbond werkt met twee maten en gewichten”

Populair in de buurt

Na een veel te lange break rolt de bal opnieuw op onze amateurvoetbalvelden, maar al meteen gooit corona roet in het eten. Bij zeker drie voetbalclubs testten afgelopen week spelers positief, waardoor een quarantaine zich opdringt. Vooral in Munkzwalm wordt ontgoocheld gereageerd, want de club was voor het eerst in de geschiedenis zo ver geraakt in de Beker van België en moet nu forfait geven. Ook in Bredene en Riemst testten spelers positief.