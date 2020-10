Streekproduct Gesponsorde inhoud Twee Limburgse streekmakers vinden elkaar: Gebroeders Bleus en Bistro Zutt Aangeboden door Streekproducten.be

01 oktober 2020

Dit najaar zoomen we in op het verhaal van enkele Vlaamse “streekmakers”: zowel producenten van traditionele streekproducten als lokale chefs. Onze eerste streek: Limburg! Hier maken de Gebroeders Bleus al jaar en dag heerlijke Limburgse stroop. Meer nog, Gert Bleus (42) behoort tot de zesde generatie ambachtelijke stroopmakers. Willem Daems (35) is chef en zaakvoerder van Bistro Zutt in Sint-Truiden. Hij houdt ervan om traditionele streekproducten te verwerken in zijn gerechten. Kortom, een culinaire match made in heaven!

Gebroeders Bleus

Stroopstokerij Bleus is een familiebedrijf pur sang. Zo prijkt Gerts dochter Larissa op het etiket van de stroop. En Gert zit zelf al sinds kleins af met zijn neus in de stroop.

Gert: “Ik heb als kind niets anders gekend dan grote blikken dozen stroop op de ontbijttafel, gestookt door mijn (groot)vader. Ook na de schooluren en in de vakanties hielp ik mijn vader in zijn ambachtelijke stroopstokerij. De ketels vullen met fruit, loodzware gewichten verplaatsen op de pers, jute doeken met gedroogd fruit afschudden, potjes tappen…alles gebeurde nog met de hand.

Mijn broers en ik zijn erin geslaagd om van Limburgse stroop een bekend streekproduct te maken. Onze stokerij is veel groter dan die van onze vader en (over)grootouders, maar het productieproces is nog steeds hetzelfde als in 1843.

Wat de Loonse Stroop zo bijzonder maakt, is dat ze gebaseerd is op een geheim familierecept waar hopelijk ooit de zevende generatie van onze familie ook de vruchten van zal plukken. In tegenstelling tot industriële stropen kunnen we onmogelijk aan massaproductie doen. Mijn ouders en twee broers nemen de productie op zich. Naast de traditionele appel- en perenstroop kunnen fervente strooplikkers genieten van 13 andere smaken zoals bramen, rode bieten, stekelbessen, … Elke fruitstroop heeft een unieke smaak en is puur natuur!

Het geeft ons enorm veel voldoening om te merken dat chef-koks zich uitleven met Loonse Stroop. Zeker als het gaat om bekende chefs zoals Jeroen Meus of om trendy restaurants zoals Bistro Zutt!”.

Bistro Zutt is verzot op Limburgse stroop

Willem, chef-kok en zaakvoerder van Bistro Zutt: “Eigenlijk is Bistro Zutt meer een restaurant dan een bistro. We vinden het belangrijk dat gasten niet de drempel ervaren van een restaurant. Daarom kozen we voor het woord ‘bistro’. Je kan hier een vijfgangenmenu eten, maar evengoed ’s middags enkel een hoofdgerecht bestellen. Bistro verwijst naar oer klassieke gerechten, maar met een zeker niveau. Voor dat type gerechten werken we graag met straffe streekproducten, zoals Loonse Stroop.”

En die voorliefde voor Loonse Stroop kreeg hij letterlijk met de paplepel mee: “We wonen in Sint-Truiden; van jongs af aan zat er stroop tussen onze pannenkoeken en boterhammen. Het is een smaak uit mijn jeugd die is blijven hangen. Bij Bistro Zutt verwerken we de smaak graag in gerechten. Een potje pure Loonse stroop pas bijvoorbeeld zeer goed bij een kaasbordje. Maar ook met het wildseizoen in aantocht is het een dankbaar product. We kunnen het verwerken in een slaatje, desserts of combineren met paté.”

Filet d’Anvers, waterkers uit Haspengouw en Limburgse stroop

Willem: “Momenteel staat er een heerlijk koud voorgerechtje op de kaart: een snee zelfgebakken suikerbrood besmeerd met Loonse Stroop, met daarbij Filet d’Anvers - een traditioneel Belgisch streekproduct uit Alken - en een slaatje van waterkers en gepekelde ui bij. Overheerlijk! Zeker richting de feestdagen is het eens wat anders dan een toast met ganzenlever of paté.

Ik ga de potjes Loonse Stroop voor dit voorgerecht trouwens rechtstreeks bij de Gebroeders Bleus halen. Een leuk uitje met de fiets! Ze spreken altijd zo gepassioneerd over hun producten. Ik vertel hen dan ook maar al te graag wat we ermee bereiden!”

Ben je zelf een foodie of chef-kok? Steun in deze bizarre coronatijden je lokale economie door bewust te kiezen voor traditionele streekproducten. Ontdek alle erkende Vlaamse streekproducten én een reeks bijhorende recepten via streekproduct.be.