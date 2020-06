OVERZICHT. Onweer hield op sommige plaatsen lelijk huis LH

17 juni 2020

23u30 31 Populair in de buurt Onweersbuien hebben vandaag over heel Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen moest de brandweer geregeld uitrukken voor ondergelopen kelders en verschillende straten die blank stonden. Een overzicht.



West-Vlaanderen

- De brandweer van zone Westhoek kreeg vanaf de middag een dertigtal oproepen voor wateroverlast. Vooral Ieper kreeg veel regen op korte tijd te slikken. “We deden 21 interventies in die regio”, klinkt het.

- In de zone Midwest (Roeselare, Lichtervelde, Tielt) liepen een vijftigtal oproepen binnen. Enkele straten en kelders in Torhout stonden volledig blank.

- Ter hoogte van de Woestenseweg in Poperinge sloeg tijdens een felle onweersbui woensdagnamiddag een paard op hol. Het sukkelde hierbij in het water van de Poperingse Vaart.

- Ook Varsenare werd getroffen door wateroverlast. Op sommige plaatsen viel er ruim 20 tot 40 mm in korte tijd, berichtte NoodweerBenelux.

- Op de beelden op Facebook was ook te zien hoe de E40 ter hoogte van Loppem deze namiddag volledig blank stond.

- In Kortrijk liep evenementenhal Depart op het Nelson Mandelaplein onder water. Niet door het onweer, maar door een afgebroken buis. De wateroverlast was echter zo groot, dat de noodopvang voor enkele scholen moet verhuizen.

Oost-Vlaanderen

- In Lochristi heeft de wateroverlast mogelijk catastrofale gevolgen voor snookerhal De Pomerans in Dorp-Oost. Daar stroomde het water via de toiletten en een gesprongen leiding naar binnen tot het tussen de snookertafels minstens tien centimeter hoog stond.

- In Wetteren liep het magazijn van online Lego-shop Brick Planet na een wolkbreuk onder water.

- In Lokeren sloeg de bliksem in op een woning in de Groenstraat. Het dakgebinte vatte meteen vuur.

- In Brakel moesten teams van de brandweerpost ter hulp snellen, omdat riolen het water niet meer konden slikken. Onder meer het kantoor van de Liberale Mutualiteit liep onder water.

Antwerpen

- Hevige regenbuien zetten deze namiddag de Kennedytunnel in Antwerpen helemaal blank. Het verkeer richting Nederland kon er lange tijd maar over één rijstrook passeren. Het water trok er maar heel langzaam weg, omdat slib- en afvalresten van de werken aan de Oosterweelverbinding de afvoer verstopten.

- Ook in de Bolivartunnel onder het Antwerpse justitiepaleis zorgde de regenval voor problemen. Er stonden lange files in zowat alle richtingen.

- De brandweerzone Rivierenland kreeg deze namiddag een tiental oproepen gekregen uit Lier. Door de hevige regenval kwamen er verschillende straten blank te staan.

Brussel

- In Brussel werden de Georges Henritunnel, de Hallepoorttunnel en de Stefaniatunnel een tijdlang afgesloten nadat een wolkbreuk voor heel wat wateroverlast zorgde.

